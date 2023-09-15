侯友宜抵紐約訪問　否認要美表態是否出兵護台

國民黨台灣總統參選人侯友宜開展訪美之旅，於當地時間周四（14日）抵達第一站紐約，約百名僑胞前往接機，美國在台協會主席羅森伯格也發文歡迎，互相表示期待會面。英媒周五（15日）刊出訪問侯友宜的報道，稱對方此行將要求美國政府對是否出兵防衞台灣表態，侯友宜競選辦公室其後否認報道內容。

侯友宜競選辦公室發言人黃子哲指出，侯友宜澄清他不會在此行要求美國政府對是否出兵防衞台灣一事表態，希望外界不要誤解。黃子哲指，報道中的談話場合其實是該媒體記者提議邀請侯友宜逛夜市，二人只有簡短談話。記者問侯友宜若兩岸開戰，是否認為美國會出兵協防台灣，侯幽默稱這問題也不知該問誰，「我到美國會直接詢問美方友人，請他們回答」。黃子哲指出，當下談話非正式專訪，侯友宜當時因場合不便與時間緊湊，已向該記者提出改天再談。

另外，宣布參選台灣總統的鴻海集團始創人郭台銘周四宣布，由女歌手兼藝人賴佩霞擔任其副手。美媒推測，台駐美代表蕭美琴可能將成民進黨總統參選人、副總統賴清德的拍檔，其資歷能為選情大大加分。網上亦傳出民眾黨總統參選人柯文哲的副手人選，是前雅虎大中華董事總經理鄒開蓮。但民眾黨回應僅稱，目前仍在尋覓人選。