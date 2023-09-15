中秋十一假期首日火車票開售　網站當機

內地的中秋十一假期首日火車票，周五（15日）正式開售。惟當日中午有民眾反映鐵路12306網站當機，出現帳號一直登陸不上、乘車人列表刷不出來等問題。網站客服回應稱，系統有點崩潰，建議旅客半小時後再嘗試購票。民航局同日表示，預計長假有2,100萬餘名旅客乘飛機出行，保障13.7萬班航班，日均逾1.7萬班。

旅客周五起可通過鐵路12306網站、應用程式等平台，購買中秋十一假期首日、即本月29日的火車票。今年中秋十一假期從本月29日起至下月6日，按照鐵路車票15天的預售期，假期最後一天的回程火車票將於本月22日開售。鐵路12306提醒，每個車站的起售時間有異，例如北京西站、南京南站是在早上8時，廣州南站則在早上10時；對於一票難求的情況，則指後補訂單成功率高。

另外，民航局運輸司副司長靳軍號周五在記者會上說明中秋十一民航出行情況，其中預計日均保障1.4萬班國內客運航班、運輸國內旅客196萬人次，分別比2019年十一假期增長18%、17%。外界預期，今次超級黃金周將創造新的旅遊高峰。第三方旅遊平台攜程指，國內遊和出境遊均搶手，機票、景區、酒店、跟團遊等產品進入預訂高峰期。其中國內遊產品十一預訂量環比前一周增長88%，同比增長逾4倍，北京、上海、成都是熱門旅遊目的地前3位。