國航引擎起火事故　乘客不接受賠償方案

中國國際航空編號CA403的客機周日（10日）由四川成都飛往新加坡期間，左邊引擎起火，至少9人受傷。內媒周四（14日）引述多名乘客指，國航針對此次緊急撤離事件向他們提出賠償方案，分別為800元（人民幣，下同，870港元）電子補償券、2,000里程、400元（約435港元）現金補償三選一。但有當事人表示，暫不接受。

其中一名乘客蔡姓女留學生表示，在國航應用程式諮詢了該航班的賠償問題，客服回應稱通過賠付系統查詢到，此票確實有上述賠償方案。蔡女指出，如要領取賠償，需要簽署和解協議聲明，她對此賠償方案無法評價，待諮詢律師後才決定。另有乘客指，國航向他提出相同賠償方案，有效期為一年，但他不打算領取該賠償，除非他和家人一年內無後續身體和心理問題，目前仍保留追究國航的責任及索償權利。

美國普惠公司近日以存在質量缺陷為由，回收PW1100G型號的飛機引擎，主要裝配在空中巴士公司A320neo系列飛機。涉事CA403航班亦是由A320neo執飛，內媒指出國航飛機引擎起火或與此有關，但普惠暫未證實相關說法。截至上月，國內共有237架A320系列飛機搭載該引擎，其中吉祥航空已在制訂和談判補償方案。