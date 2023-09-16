多部門通知制止婚宴餐飲浪費　要求合理設計菜單

內地持續推進制止餐飲浪費的行為，近日多部門分別印發通知，要求婚宴經營者、相關部門以及行業協會，做好制止婚宴餐飲浪費的工作。國管局等部門亦公布，自明年1月1日起，全面實施機關食堂反食品浪費工作成效評估和通報制度，目的是增強幹部職工反食品浪費的意識。

國家市場監管總局、民政部和中央精神文明建設辦公室聯合印發《關於進一步做好制止婚宴餐飲浪費工作的通知》，要求通過強化部門聯動，引導協會發力，積極構建從新人結婚登記提醒、合理設計婚宴菜單到創新供餐服務形式、探索餐後捐贈的寬領域、全流程、多層次制度機制。

國管局、國家發展改革委、商務部、市場監管總局亦聯合印發通知，要求設有食堂的縣級及以上機關要組織實施本單位食堂反食品浪費工作成效評估和通報制度，評估反食品浪費制度建設、措施落實、監督管理、宣傳教育以及食品浪費情況監測統計等。通知要求注重對不同經營方式、供餐方式、服務方式的機關食堂實施差異化評估，方式包括內部評估和抽查評估等。各地區機關事務管理部門會同有關部門，對同級機關食堂全年累計抽查評估比例不低於食堂總數的35%，每3年實現評估全覆蓋。