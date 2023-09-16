助圍標集團奪軍車零件採購案　3官兵受賄獲刑

台媒周五（15日）報道，台灣陸軍後勤指揮部汽車基地勤務廠一名士官長，收取圍標集團逾60萬元（新台幣，下同，約15萬港元）賄款，涉洩密包庇業者，另外兩名官兵則涉助業者竊取庫房零件，3人共收賄逾70萬元（約17萬港元）後，業者以大陸貨冒充台灣貨，甚至直接進入軍方庫房換貨。當中兩人被判監禁，另一人獲緩刑。

涉事的蓮聖企業等公司的實際負責人劉仲仁，靠行賄圍標、勾結士官盜賣零件等，共獲利719萬餘元（約176萬港元），被依竊取公有財物等多罪分別判12年和2年徒刑，併科罰金36萬元（約8.8萬港元）。檢方調查，劉仲仁等人長期承作台軍悍馬車、中型戰術輪車機件、引擎零件採購案，組成圍標集團，圍標多達51案。

劉仲仁行賄汽車基地勤務廠士官長黃順暉、另一名士官長張家維和中士黃柏璁後，對方洩漏底價給他，甚至抽換其他投標者的標單協助劉的圍標集團。劉可進入庫房補足貨數，並換回先前交貨的瑕疵品，轉售給其他公司。新北地方法院周四（14日）依貪污治罪條例等罪，對黃順暉判囚5年半，黃柏璁判囚6年，張家維認罪獲輕判2年徒刑、緩刑5年。