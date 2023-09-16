台40人服中藥致鉛中毒案　3人判囚6年至7年半

台灣台中市兩間中醫診所日前違反使用禁藥的規定，導致包括該市前議長張宏年一家4口在內共40人鉛中毒。台中地方法院周五（15日）一審依違反《藥事法》，對兩間中醫診所以及一間中藥商負責人判刑6年至7年半不等。全案可上訴。受害人之一、議員張彥彤受訪時表示，被告對受害者造成的傷害是一輩子的，認為「判太輕」。

此案源於張宏年及兒子張彥彤一家4口，長期服用盛唐中醫診所負責人呂世明（遭起訴後改名為呂志霖）所開的藥粉。2020年張一家因身體不適就醫，赫然發現「鉛中毒」。張彥彤於是將中藥送驗，結果發現藥的鉛和汞含量超標。台中檢方調查後發現，中藥商欣隆藥業負責人歐國樑自2015年起將硃砂混入中藥材研磨製成「五寶散」，並於2019年10月間起賣給九褔中醫診所，再分裝賣給病人服用。呂世明則自2017年底起向歐男購買硃砂加入處方中藥粉包，而歐男於2019年10月卻誤將禁藥鉛丹誤當硃砂，製成「珍珠五寶散」販賣及供貨，因而引發兩診所多名病人鉛中毒。

檢方於2020年12月3日偵結，依違反《藥事法》起訴呂志霖、洪彰宏及歐國樑等3人。該案也由消費者文教基金會中區分會組成訴訟律師團代表30名受害人提出團體訴訟，向上述3人索償超過12.7億元（新台幣，下同，約3.2億港元）。在檢方提出後一年，一名女病人在2021年因中毒嚴重離世。案件周五於台中地方法院宣判，歐男因違反《藥事法》及偽證罪判刑6年，其欣隆藥業罰款80萬元（約20萬港元）；洪男因犯製造、販賣禁藥罪，判刑7年2個月；呂男因供應調劑禁藥罪和登載不實文書罪徒刑7年6月。