深圳催谷經濟　派消費券吸引港澳旅客北上

廣東深圳市發改委周五（15日）印發《深圳市關於促進消費的若干措施》，提出21條具體措施催谷經濟，包括發放港澳旅客專屬旅遊消費券、打造10個以上港人旅遊消費服務示範街區，吸引港澳人士北上消費。

《深圳市關於促進消費的若干措施》圍繞優化消費環境、鼓勵汽車消費、支持住房消費、壯大服務消費、便利港人消費等五大方面，進一步激發消費潛力、擴大消費需求、提振消費信心。文件提出舉辦「深圳美食節」、「深港跨境美食節」等系列促進消費活動，支持傳統特色美食街區煥新發展，擦亮老字號招牌，對符合條件的新引進餐飲企業分檔給予最高100萬元（人民幣，下同，約107.6萬港元）獎勵。深圳亦將發放1,000萬元（約1,076萬港元）「文惠券紅包」和5萬個零門檻數字人民幣紅包，鼓勵文體娛樂消費。

文件特別提出一攬子便利港人消費的措施，包括向港澳遊客加強宣傳推介，優化港澳遊客消費服務，完善跨境支付環境等，用「硬舉措+軟服務」進一步提升港人消費體驗，促進港人在深消費「擴容拓圈」。深圳鼓勵全市零售、餐飲、住宿、文娛、景區等經營商戶向持回鄉證的港澳居民推出註冊、預約、查驗、積分等服務，提供便利港澳遊客閱讀使用的頁面和操作指南，提升在線系統對港澳證件的識別度和匹配度，在全市打造10個以上港人旅遊消費服務示範街區。同時，提升數字人民幣帳戶與八達通等港澳第三方支付平台互聯互通水平，擴大跨境電子錢包在深圳使用範圍。