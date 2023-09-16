東莞3歲童遭幼兒園老師體罰　膠紙捆腳身心受創

內媒周五（15日）報道，廣東東莞一名3歲男童月前上幼兒園時遭老師用膠紙捆綁雙腿、拍打、罰舉高雙手體罰。現在新學年開結，男童母親指雖然涉事老師已被幼兒園解聘，並行政拘留，南城教育管理部門也對幼兒園給予相應處罰，但擔心不到4歲的兒子仍然害怕。

王女士說，兒子童童（化名）就讀東莞南城紅玉蘭幼兒園，他今年4月23日放學後，王女士發現他情況有點異常，經再三詢問他稱在幼兒園被老師綁起。王女士之後向時任幼兒園園長反映，她查看幼兒園監控發現兒子上學時遭班主任胡老師拍打、推拽，甚至用膠帶綁住他的胳膊和雙腿，時間長達1小時17分鐘，並遭受其他形式的體罰。王女士之後再翻查3月29日、4月18日以及4月21日的監控錄像，發現胡老師對童童也有疑似體罰行為，童童於4月18日不小心撞到胡老師，胡老師反覆推他後，還要求他舉高雙手受罰，長達20多分鐘。

童童於去年9月開始上幼兒園，當時還不到三周歲，王女士沒想到剛剛3歲出頭的小孩竟被老師這樣對待，令她十分自責。童童之前有段時間每晚頻繁夜哭，情緒也很糟糕，非常抗拒去幼兒園，她還用各種手段強行讓他上學，他在幼兒園的遭遇導致身心受傷害。王女士與幼兒園交涉並報警，園方指知悉事件後已第一時間派人上門向家長道歉，配合警方調查，主動提出聯絡專業機構安撫童童，以及與家長協商賠償事宜，但賠償金額難以達成共識。