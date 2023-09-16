內地十一長假出境遊訂單增20倍　幾乎無人報日本團

內地今年中秋與十一合同有8天長假，多個旅遊預訂網站報告顯示，假期境內遊和出境遊需求雙雙飆升，機票、景區、酒店、跟團遊等產品已進入預訂高峰期。作為出境遊基本全面放開後的首個長假期，出境遊整體訂單同比去年增長近20倍。隨着日本排放核污水，今年中秋十一長假日本團幾乎無人報，以自由行為主。

攜程數量顯示，內地旅遊產品十一預訂量環比前一周增長88%，同比去年增長超4倍，熱門旅遊目的地前十依次是北京、上海、成都、杭州、廣州、西安、重慶、南京、深圳、長沙。出境遊方面，隨着第三批出境團隊遊國家名單公布，今年十一出境遊市場需求活躍，熱門目的地前十包括英國、意大利、澳洲、新西蘭、泰國、挪威、美國、土耳其、瑞士、西班牙。至於以往是熱門出境遊目的地的日本，今年十一長假幾乎沒人報團，客人以自由行為主。

截至周五（15日），去哪兒平台的十一假期內地熱門城市機票提前預訂量已超過2019年同期20%，以長線遊為客戶首選，北京、成都、上海、深圳、廣州、重慶、昆明、海口、西安為暑期內地長線遊熱門目的地。內地熱門城市酒店提前預訂量，截至周五同比2019年增長514%，北京、杭州、武漢、上海、重慶、成都、長沙、西安、南京、廣州的酒店提前預訂量同比新冠疫情前增長超3倍，其中以北京增幅達5.4倍居首。