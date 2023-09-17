學校預製飯餐質素差　惹多地家長疑慮

內地多地學校近日引入預製飯盒，供應給學生食用，但江西贛州蓉江新區多名中小學生家長近日投訴，給學生統一配送的午餐有速度慢、質量差、口感不佳等問題，更指孩子覺得預製餐的質素很差，根本吃不下，甚至有人吃完後腹瀉。「預製菜進校園」一事引發廣泛討論，浙江、廣東等多地家長均表示憂慮，紛紛向地方政府提意見。

內媒上周六（16日）指，浙江湖州市民直言若孩子一周5天都吃預製菜，將影響孩子健康，要求市政府對預製菜是否進校園給出明確態度，別模棱兩可，偷偷引進。市教育局上周四（14日）回覆，政府要求學校食堂採購新鮮食材，目前沒有預製菜進入校園，將加強監督管理。廣東東莞亦有家長投訴，發現就讀初中的孩子們在學校都是吃預製菜，無法接受他們上學要吃預製菜。官方則指，涉事學校食堂飯菜大部分選用新鮮食材烹煮，但雞腿、鴨腿、肉扒、肉丸類會選擇冰鮮食品和凍品搭配，暫未發現學校食堂存在預製菜、外購熟食情況。

預製菜進校園引擔憂，但憂從何來，深圳有報章評論指出，此事關係到學生健康，預製菜是工業化產品，的確方便快捷，是餐飲行業的新風口，但目前處於產業發展初期，行業標準不健全，缺乏國家統一標準，也缺乏相應評價標準和市場監管標準，存在生產不規範、菜品高鹽高脂、包裝材料不安全、衞生不達標等諸多問題。