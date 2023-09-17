進口蛋爭議　農業部稱5170萬隻蛋待銷毀不流入市場

台灣上半年本地雞蛋產量不足，引發黑市價格問題，農業部啟動進口雞蛋方案處理，但因近期發生台農蛋品標錯雞蛋有效期爭議，令外界關注進口雞蛋流向。農業部上周六（16日）召開臨時記者會，公布今年3月至7月進口雞蛋數據，逾5,000萬隻雞蛋待銷毀，已封存不會流入台灣市場。

陳吉仲表示，進口雞蛋入境台灣後，必須經過海關查驗、邊境檢疫、報稅等程序，才可以放行提領，中央畜產會提領後會再分4種流向，包括洗選、加工、轉為庫存及過期耗損。他指，1.4億隻雞蛋中，進入洗選場後上架販售的殼蛋共2,491萬枚，佔比17.14%；進入加工成為液蛋、水煮蛋、滷蛋、茶葉等共3,428萬顆，佔23.59%；轉為庫存包含殼蛋和加工蛋品的共有3,209萬顆，佔22.08%。

過程中會有洗選、運輸的耗損，加上6月至7月雞蛋需求量降低，因此耗損與到期的進口雞蛋共5,402萬隻，佔比共37.18%。這些蛋都有再利用，232萬隻送往堆肥，待銷毀的有5,170萬隻，已全數封存，不會流入台灣市場。農業部次長陳駿季表示，雞蛋會進行封存、堆肥使用，但速度比較慢，至今仍有5,000多萬隻未銷毀，銷毀預算需要2億多元新台幣（約4,908萬港元）。