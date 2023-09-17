1.5億人民幣拍攝基地工程停頓　投資者要求退款

陝西省商洛市商州區有民眾近日反映，當地一個宣稱投資1.5億元（人民幣，下同，約1.63億港元）打造的短片拍攝基地項目，啟動1年多卻僅建了一個門樓。投資者找營運公要求退款、撤出項目無果，求助相關部門。相關部門上周六（16日）表示，事件屬企業行為，將依法依規調查處理經濟糾紛。

陝西璞聚緣傳媒有限公司（下稱璞聚緣）宣稱在商州區三岔河鎮打造上述拍攝基地項目。去年3月，投訴人白先生等人分別向璞聚緣交了3萬元（約3.26萬港元）誠意金，佔股1%參與項目，並簽訂合夥協議書。公司法人陳某承諾項目建成後，白先生等人可以共用基地資源，擁有自己的直播間為家鄉帶貨，還可以分紅。陳某出示的項目備案確認書顯示，項目計劃開工時間為去年4月。

內媒發現，璞聚緣與部分村民也存在糾紛，陳某指項目因為資金原因暫時停頓，有糾紛可向法院提出訴訟。商州區相關部門表示，經初步調查，涉事公司並非當地的招商引資企業，項目也不屬於招商引資項目，對於白先生的投訴，已安排公安、司法部門工作人員聯絡雙方協商解決。