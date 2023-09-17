惡鄰殺樓上夫婦後換4套衫逃逸　藏刀外套棄河

台灣高雄一名男子上周五（15日）疑不滿樓上一對夫妻長期製造噪音，持刀上門殺害夫婦，兩名幼童見狀衝到管理處求助。台媒周日（17日）指，疑兇犯案後從容離開住處，騎狡逃逸，至落網時全程共更換4套衣服變裝。

吳姓疑兇曾指自己有精神疾病，但檢警指他思路清晰冷靜，過去沒有就醫紀錄，犯案後騎機車南下枋寮，換多套衣服製造斷點。透過監視器追查發現，吳男曾在萬大大橋下短暫停留，相信是丟棄證物，警方在距河邊約5至10米位置找到他的外套，勾取外套時掉出一把紅色刀殼的水果刀。

被害的羅姓夫妻育有兩名兒子，35歲的羅男是賣安全帽的營業員，妻子蔡姓女子是人力公司講師，大兒子念國小一年級，小兒子剛上幼兒園，羅的父母也住同幢大樓其他樓層。吳男原本在汽修廠工作，已經退休。吳男妻子透露，平時沒有聽到樓上小孩子跳或吵鬧聲，加上自己有抑鬱症，會吃鎮定劑幫助入睡，夫妻倆平時也很少聊天，不明白丈夫怎會突然失控殺人。吳男受盤問時全程行使緘默權，檢察官認定他犯罪嫌疑重大，考量他有換裝逃逸、隱匿、湮滅證物的行為，有必要羈押，經向法院聲請羈押獲准。