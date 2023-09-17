茂名出逃鱷魚已捕回66條　官方稱未傷人

受暴雨影響，廣東茂名市茂南區一鱷魚養殖場上周一（11日）圍牆崩塌，71條鱷魚出逃。經過5天的抓捕，截至上周六（16日）上午9時，已捕回66條，仍有5條在逃。當日下午茂名官方回應記者稱，抓捕工作還在進行中，「沒有出現鱷魚傷人的情況」。

上周六有網民上載當地捕鱷的影片，只見一群人排成兩列，手拉着同一根繩子，繩的另一頭拉着被五花大綁的鱷魚。目測鱷魚身長約2米。拍片者稱，影片攝自茂名市茂南區彭村湖的鱷魚抓捕現場。拍片者又表示，鱷魚「已經抓得差不多了，還剩一小部分沒抓到」。有養過鱷魚的呂先生指出，抓捕鱷魚時一般是用叉按住其頭部，然後用膠紙把嘴纏起來，再用繩把腿綁起來。另有鱷魚養殖戶受訪時稱，抓捕出逃和野外鱷魚，一般通過電擊槍、麻醉槍等手段。

茂名市政府便民服務熱線工作人員稱，收到鱷魚出逃的消息後，當地相關部門通過各種渠道及時提醒當地群眾不要外出，注意安全。另外，當地安排專業人員進行抓捕，也有外地消防人員增援。目前，應急管理部門正在統籌出逃鱷魚的抓捕工作，「當地降雨量很大，養殖場地勢低窪，鱷魚池的水還沒有抽乾。