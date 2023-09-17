郭台銘夥賴佩霞登記總統選舉連署　強調為整合而來

鴻海集團始創人兼台灣總統參選人郭台銘周日（17日）跟副手賴佩霞前往中央選舉委員會，遞交2024年正副總統選舉連署登記申請書和百萬新台幣保證金。郭台銘競選辦公室發言人黃士修表示，郭台銘是為了整合而來，若國民黨和民眾黨願意共同推出一組候選人，郭台銘就會直接拿兩黨的政黨推薦門票登記參選，不用再送連署書件，賴佩霞隨時能功成身退。

根據台灣《總統副總統選舉罷免法》規定，登記為被連署人後，必須在45天內達到連署門檻，連署人數應為最近一次總統選舉的選民總數1.5%，即約28.9萬人。郭台銘表示，這是一個令人興奮的日子，與賴佩霞已完成連署登記，邁出台灣政治新方向、新氣象的第一步，台灣人民渴望改變，他承諾會與賴佩霞一起竭盡全力實現，和平、繁榮、清廉的政府，競選辦公室周一（18日）便啟動全台連署工作。

賴佩霞擁有台灣和美國雙重國籍，她的美國國籍必須在11月24日參選登記截止日前完成放棄，否則無法成為候選人。賴佩霞一方上周六（16日）晚發聲明表示，已啟動放棄美國國籍的程序。郭台銘則指，知道賴佩霞有雙重國籍，有把握在法定日期前完成一切合法手續。