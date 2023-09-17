美國漢每日來回100公里上班　通勤時間3小時

一名美國男子在中國上海市工作和生活，但因住在偏遠地區，每天需往返近100公里到上海楊浦區國際學校上班。他需換乘多種公共交通工具，包括巴士、高鐵和地鐵，通勤來回時間多達3小時。他近日在網上分享通勤生活，引起熱議。

內媒上周六（16日）報道，30歲的董何塞住在江蘇崑山和上海嘉定交界的兆豐路，每天清晨6時10分出門，早上近8時才抵達學校。他原本打算開車上班，但嘗試一周後覺得不明智，因為每天早晚高峰時段公路大多交通擠塞，而他不熟悉路況，最終決定乘搭公共交通工具。董何塞無奈表示，自己認識的人中，沒有比他通勤距離和時間更長了。董何塞選擇搭乘G7215次高鐵，從始發站崑山南站乘搭至終點站上海火車站，這是一條完全為了滬昆兩地通勤族特開的線路。在通勤期間，他感覺每個路人帶着同樣的疲倦，但他們都在認真過着自己的人生。

董何塞畢業於俄亥俄州立大學心理系，在上海任教前，曾在日本和南韓任職中學心理學老師。他亦談及教育問題，認為美國人和亞洲人對教育的理解不同，學生和家長對教師的態度也不一樣，後者更尊重教師，渴望雙方溝通。