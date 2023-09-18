諷網友「小雞雞」捱告　士兵辯稱意指「很弱」脫罪

台媒周日（17日）報道，高雄一名士兵早前玩網遊時發現聊天區有人吵架，他起鬨揶揄網友「小雞雞」，網友起訴他公然侮辱罪。一審法官認為，「小雞雞」用英語「chicken」解釋可理解為「很弱」，不算負面評價，判涉事士兵無罪。檢方不服上訴，高等法院高雄分院法官認為涉事士兵用字遣詞確實不雅粗鄙，但僅屬個人情緒及修養問題，駁回檢方上訴定讞。

去年7月3日晚，涉案李姓士兵玩網絡遊戲時與網友發生不愉快，網名「庭羽」的網友不滿輸給李男一隊，在公開頻道和一群玩家掀起論戰。李男以暱稱「小李哥」的身分丟出一句「庭羽小雞雞」，事後捱告妨害名譽。一審時，李男堅決否認公然侮辱網友，辯稱自己當時沒想很多，只是要表示庭羽「很弱」的意思。一審法官認為，「小雞雞」以字面意義以觀，可能是指男童生殖器、兒童形容男性生殖器或形容男性生殖器之大小等諸多可能，有多重疑義。若依李男解釋，佐以英語「chicken」除指「雞」以外，確有表示一個人「膽小」、「怯懦」之意，僅為其人格特質或作風，尚難直接解為負面評價，李男用字遣詞容有不當，最後判李男無罪。

檢方不服上訴，強調李男在偵訊時沒有辯稱「小雞雞」意指「很弱」，明顯是鬧上法院後的卸責之詞。網友「庭羽」當時沒有在公開頻道中罵任何人，李男就用貶抑之詞針對他，明顯攻擊人格、貶損名譽。高等法院高雄分院法官認為，李男一時未經深思熟慮就罵人「小雞雞」只是為了「讚聲」，並非針對該名網友，網友不該自行解釋、延伸該名詞的含意。