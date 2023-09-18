大陸派103架次軍機赴台海創新高　台促停單邊行為

台海局勢持續緊張之際，台灣國防部周一（18日）公布，周日（17日）早上6時至周一早上6時，偵獲解放軍軍機103架次出海活動，創近期新高，台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統監控應對。台國防部呼籲北京當局負起責任，立即停止此類破壞性的單邊行為。

即時軍事動態顯示，上述軍機中有40架次逾越中線及其延伸線進入台西南空域，包括10架次蘇30戰機、12架次殲10、4架次殲11、10架次殲16戰機、2架次運油20空中加油機、2架次空警500預警機，另有解放軍軍艦9艘次持續在台海周邊活動。台媒指出，對上一次破紀錄在今年4月的解放軍環台軍演，當時單日共91架次軍機擾台，其中多達54架次逾越海峽中線及其延伸線進入台西南及東南空域。

台國防部指出，台軍秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」態度沉着應對，並依「作戰為背景、訓練為着眼」指導，以「處處是戰場」思維，融入「時時做訓練」概念，提升防衞作戰能力。該部門又指，台海和平穩定攸關印太地區安全與繁榮福祉，是區域各方的共同責任；批評解放軍持續軍事騷擾，易導致緊張情勢急劇升高、惡化區域安全。

此外，Facebook專頁「Taiwan ADIZ」周日發文指，解放軍軍艦宣城號在恆春附近海域闖入台24浬鄰接區，海軍廣播警告「將被迫採取驅離行動」。台媒引述軍方人士指，確實有解放軍軍艦相當靠近，台方軍艦採取了應對措施，對方最終未有闖入24浬鄰接區。