中美擴大諜戰　刺探對方軍事實力及領導人意圖

美國《紐約時報》周日（17日）報道，中美正在擴大間諜戰，美國的情報收集行動是拜登政府遏制中國軍事和科技崛起的戰略重要部分，中國領導層近年則容忍更大膽的間諜行動，目的都是探知對方的領導人意圖，以及軍事和科技能力。

報道訪問多名美國情報官員，指出美國中央情報局（CIA）集中負責關於中國領導人的情報，特別是他對台灣的意圖；聯邦調查局（FBI）的反情報專責組則加強打擊中國在美國招攬間諜的行動。過去12個月，美方發現10多宗中國公民試圖闖入美國本土軍事基地的事件。

中國領導人的決策和意圖是美國情報部門尋求的最珍貴情報，但他是最難以捉摸的目標。一名美國前情報官員透露，中國領導人限制自己使用電話或其他電子設備，令外國情報機構難以截取他的指令，但其他中國官員會使用電子設備，讓美方有機會截取情報，刺探中國政府的內部討論。

台灣問題是中美關係中的最重要事務，美國及其盟友目前未能取得有關中國領導人是否願意下令攻台的具體情報，所以中美雙方集中探知對方的軍事實力。美國加強對中國軍事基地的空中監控，中國間諜則在過去數十年滲透大部分台灣政府部門，試圖了解拜登政府向台軍提供的特定武器系統和秘密訓練，以及美國與其亞洲盟友的軍事合作詳情。