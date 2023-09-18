普洱景邁山古茶林文化景觀　成首個茶主題世界文化遺產

聯合國教科文組織第45屆世界遺產大會在在沙特阿拉伯利雅得舉行，周日（17日）通過決議，將中國「普洱景邁山古茶林文化景觀」列入《世界遺產名錄》，成為全球首個茶主題世界文化遺產。其申遺歷時13年終取得成功，亦令中國世遺數量增至57項。

普洱景邁山古茶林文化景觀位於雲南省普洱市瀾滄拉祜族自治縣，是保存完整和內涵豐富的人工栽培古茶林典型代表，由5片古茶林、9個布朗族、傣族村寨以及3片分隔防護林共同構成。公元10世紀以來，布朗族先民發現和認識野生茶樹，利用森林生態系統，與傣族等世居民族一起探索出「林下茶」種植技術，千年來的保護與發展下形成林茶共生、人地和諧的獨特文化景觀。

聯合國教科文組織認為「普洱景邁山古茶林文化景觀」符合世界遺產標準3和標準5，反映傳統茶祖信仰基礎之上，政府管理與基層自治相結合，形成獨特的古茶林保護管理體系，充分尊重當地氣候條件、地形特徵和動植物種群，實現對文化和生物多樣性的保護和自然資源的可持續利用。國家文物局局長李群回應指，中國致力強化規劃管控、應對氣候變化、引導村民參與、規範旅遊發展等，確保該景觀突出普遍價值永續傳承，並將進一步加強國際交流合作。