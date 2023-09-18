中國利用AI擴大監控　美難重建在華間諜網

美媒周日（17日）指，中美正擴大間諜戰，刺探對方領導人的意圖，以及對方的軍事和科技實力。其中，兩國都加速發展人工智能（AI），是諜戰角力場之一。美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗．雷直指，美國與中國的間諜戰規模甚至比冷戰時期與前蘇聯的廣泛，但美國寡不敵眾，這是一代人的挑戰。

報道指，美方在AI領域的領先地位有助抵銷中國人數多的優勢，而中方希望利用AI對抗美國軍事力量，包括精確定位美軍潛艇和建立空間統治地位。10多年前，美國在華的情報網被中方瓦解，由於中國擴大電子監控網，導致美國中央情報局（CIA）難以重建情報網。中國的AI軟件能識認人面和美國間諜的步態，意味傳統易容技術不能躲過監控，情報人員現時與線人會面前，必須花數天踩線查看是否有中方人員跟蹤。

此外，美國官員亦愈來愈憂慮中方透過個人接觸收集情報，中國國家安全部試圖在美國政府、科技公司和國防生產領域安插間諜或招攬情報資產，中國情報人員會利用社交平台，特別是LinkedIn吸納潛在人士，只要有美國人在社交網公開在情報機構工作，就會有大批中國公民主動接觸。