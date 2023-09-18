內地公司測試iPhone電磁輻射　蘋果稱可放心使用

法國日前指蘋果公司iPhone 12手機的電磁波輻射值超標，要求即時暫停在當地銷售iPhone 12，南韓也要求蘋果提交相關報告。內媒周日（17日）報道，內地有電磁屏蔽產品廠商近日發布多段蘋果手機電磁輻射測試的結果，聲稱發現掛上電話後輻射值立刻飆升。蘋果回應稱，公司無法保證相關測試的準確性和真實性。

北京水華青陽科技有限公司發布的內容中，檢測人員稱自己從事電磁輻射行業19年，用TES-593儀器測試8款蘋果手機，最後檢測數據顯示，Iphone 13、Iphone 12、Iphone XS MAX、Iphone XS這4款手機輻射值均超出4W/kg，其中Iphone12 pro還出現撥打電話時輻射值不大、收線後輻射值急升的情況。但內媒指從實驗環境來看，該實驗並沒在檢測電磁輻射的標準實驗室中按照YD/T 1644.2-2011等行業標準進行，水華青陽暫未進一步回應內媒的查詢。

蘋果技術支持熱線的接線技術顧問回應則指，相關報告屬於第三方提供的訊息，其無法保證準確性和真實性。針對iPhone12的輻射問題，後續如有跟進情況，會在官網發布。技術顧問又指，在官網和手機本身有相關資料和數據可查詢iPhone 12射頻暴露訊息，在內地該款手機是符合標準GB 21288-2007的國家標準，可放心正常使用。