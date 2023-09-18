軍媒批部分幹部亂作為無擔當　促能者上劣者汰

中國軍媒《解放軍報》周日（17日）發表文章，批評領導幹部層仍存在亂作為的現象，有人急功近利、好大喜功，亂搞形象和政績工程。另有部分幹部不擔當不作為，遇到矛盾則放任不管，害怕做事愈多就出錯愈多。文中強調要推動幹部能上能下常態化，對確實符合容錯標準的要大膽容錯，但不是要故意包庇縱容違紀違法幹部等問題。

文章指，亂作為的幹部由於政績觀出現錯位和偏差，需要重新審視「以人民為中心」的發展思想，從思想深處解決好「政績為誰而樹、樹甚麼樣的政績、怎樣樹好政績」的問題，築牢防範「政績衝動症」的堤壩。各級黨組織應強化重實幹、重實績的用人導向，更好地發揮幹部選拔任用的風向標。

此外，文章建議推動幹部能上能下常態化，從而形成能者上、優者獎、庸者下、劣者汰的良好局面。由於部分幹部工作不思進取、得過且過、工作標準不高，甚至不願意承擔責任，遇到矛盾就推脫繞躲，所以推進領導幹部能上能下，是糾治不作為的有效手段。文中提出及時主動了解幹部擔當作為的情況，深入調研，加強綜合分析研判，找出癥結原因。