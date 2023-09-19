內地夫婦妄想一夜暴富　偷渡緬北從事電騙捱打

內地不時有人誤墮高薪招聘陷阱，被騙出國從事電訊詐騙勾當，因而遭受折磨。近日在四川舉行的網絡安全宣傳活動上，有曾因為夢想一夜暴富而偷渡到緬北的當事人，親身講述自己無意中參與電訊詐騙的經歷。

來自四川廣安的肖某某與妻子吳某某、表哥毛某某3人，2020年5月通過「蛇頭」帶路，以步行爬山、渡船的方式偷渡至緬北小勐拉，在當地的「科技園」內一間網絡公司工作。惟入園後，肖某某等人隨即失去人身自由，其後更由於無法達成業績而捱餓捱打。3人最終通過收買當地的士司機順利回國。

廣安市公安局前鋒區分局觀塘轄區派出所民警梳理緬北回流人員的資訊時，發現肖某某等人在緬甸期間從事電訊詐騙，兩夫婦參與電騙工作40天，獲利3,000多元（人民幣，下同，約3,300港元），毛某某在緬甸工作了2個多月，獲利7,000多元（約7,700港元），公訴機關對肖某某提訴。前鋒區人民法院日前裁定肖某某因犯偷越國（邊）境罪，判拘役4個月，緩刑5個月，並罰款6,000元（約6,600港元）。法院對肖某某發出四川省首份「反詐宣傳服務令」，責令其在緩刑考驗期內參加防範電騙宣傳公益活動。