新一輪強降雨　四川逾4.7萬人提前疏散

內地再現暴雨，四川省氣象台周日（17日）發布暴雨藍色預警，當日上午7時至周一（18日）上午7時，四川盆地、阿壩州、甘孜州和涼山州大部分地區有降雨，個別地區更下暴雨，最大為眉山市東坡區永壽鎮111.6毫米。該省預計將有新一輪強降雨來臨，14個市州54個縣市區周一提前疏散逾4.7萬人。中央氣象台周二（19日）早上繼續發布暴雨黃色預警及強對流藍色預警。

伴隨副熱帶高壓北抬，四川盆地至黃淮等地周一出現強降雨；受冷空氣影響，東北、華北、黃淮等地還出現強對流天氣。四川盆地至黃淮一帶的強降雨周二進入最強時段，雨帶南壓至黃淮南部、江淮一帶，其中蘇皖北部或現成片的大暴雨。隨着冷空氣滲透南下，江淮、江漢一帶的降雨周三（20日）將明顯減弱，但四川、重慶等地的雨勢料仍猛烈，局部地區或有大暴雨。針對上述部分地區有大暴雨並伴有強對流天氣，國家防汛抗旱總指揮部周一晚上針對江蘇、安徽、山東、河南、湖北、重慶、四川、貴州、陝西啟動防汛4級應急響應。

此外，周一起在冷空氣和雨水的雙重影響下，內地大部地區迎來一波降溫。周二降溫仍主要集中在北方地區，不少地方最低氣溫或創立秋後的新低。長江以南地區則受副熱帶高壓影響，多地仍有高溫。