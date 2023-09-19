內地去年研發經費超3萬億人民幣　較前年增一成

國家統計局周一（18日）發布的數據顯示，去年內地研究與試驗發展經費投入總量達30,782.9億元（人民幣，下同，約33,425萬億港元），較前年增長10.1%。內地將進一步完善研發經費多元化投入機制，加大財政支持力度，拓展政策成效，完善金融支持體系，鼓勵地方持續加大研發投入；同時持續加大基礎研究和成果轉化投入，着力提高資金利用效能。

國家統計局社科文司統計師張啟龍表示，按不變價計算，去年內地研發經費比前一年增長7.7%。有關經費從1萬億元提高到2萬億元用時8年，從2萬億元提高到3萬億元僅用時4年，充分體現近年內地加快實施創新驅動發展戰略的成效。此外，去年內地研發經費投入強度（經費與國內生產總值之比）為2.54%，比前年提高0.11個百分點，升幅為近10年來第二高，研發經費投入強度水平在世界上位列第13位。

統計數據顯示，去年企業對研發經費增長的貢獻達到84%，比前年上升4.6個百分點，是拉動經費增長的主要力量；佔全國研發經費比重為77.6%，亦較前年提高0.7個百分點。去年基礎研究經費增速較研發經費快1.3個百分點，佔研發經費比重達6.57%，延續上升勢頭；總量首次突破2,000億元（約2,200億港元），規模位列世界第二位。