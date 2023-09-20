國安部揭美網攻3大招數　14年前開始入侵華為伺服器

中國國家安全部周三（20日）在其官方微信號上發布題為《起底美國情報機關網攻竊密的主要卑劣手段》的文章，揭露美國網攻3大招數，包括建立網攻武器庫、強制相關科技企業開後門配合，以及顛倒黑白賊喊捉賊。文中指控，美國國家安全局（NSA）旗下特定入侵行動辦公室（TAO）2009年起，開始入侵電訊設備製造商華為總部的伺服器並持續監控。

文章稱，中國網路安全機構去年以來已揭露多款美國情報部門網攻武器，如「電幕行動（Bvp47）」「量子(Quantum)」「酸狐（FOXACID）」「蜂巢（Hive）」等，美方對中俄等45個國家和地區開展長達10多年的網攻及網絡間諜行動，目標涵蓋電信、科學研究、經濟、能源和軍事等核心重要領域。

文章又指美國以國安為由，透過《外國情報監視法》等強制在相關科企設備、軟件和應用程式植入後門，利用嵌入代碼、漏洞攻擊等方式，借助科企影響力監控與竊取全球資料。文章批評，美國一邊網攻竊密，一邊炮製各種版本的安全報告，將中國抹黑為網絡威脅主體，渲染炒作所謂中國網絡竊密問題，是顛倒黑白。