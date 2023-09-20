深圳提升商圈集聚效應　港人北上消費意欲增

廣東省深圳市近日發布21條促進消費措施，當中3條強調要便利港人消費，顯示其吸客決心。數據顯示，上月港人入境深圳人次較同期內地遊客南下香港人次多近一倍，顯示兩地客流已逆轉。內媒周三（20日）指出，深圳今年來多個重點商業項目開業，提升商圈集聚輻射能力，加速釋放消費潛能。

《深圳市關於促進消費的若干措施》明確提出，要全力加快羅湖核心、福田中心、後海-深圳灣、前海灣、空港會展、龍崗大運等商圈建設，推動會展片區「一街一河一mall」已建商業項目年底前全部投入營運等。措施又強調要繁榮夜間消費，加快歡樂海岸街區、深業上城街區等夜間經濟示範街區建設。深業上城有關負責人表示，在引入更多夜經濟商戶的同時，現有商戶也延長消費時間，配合推出「愈夜愈享」等優惠。

上述措施提到優化港澳遊客消費服務，具體包括推出消費攻略和指南；鼓勵各區向港澳遊客發放旅遊消費券；鼓勵全市零售、餐飲、住宿、文娛、景區等商戶向持回鄉證的港澳居民推出預約、查驗、積分等；開設口岸與重點商圈和景區間的免費接駁路線等。分析指，港人熱衷北上消費其中一個原因是深圳消費便宜，如目前在深圳普通吃一頓飯，人均消費約為香港的40%。此外，今年來港元兌人民幣匯率持續上漲，亦令港元在內地的購買力提升。內媒估算，7月北上港人的消費總金額約為40億港元。