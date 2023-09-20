進口雞蛋食安醜聞發酵　農業部長再請辭獲准

台灣近期的巴西進口雞蛋誤標有效期等醜聞持續發酵，農業部長陳吉仲一度請辭被拒後，周二（19日）晚再向行政院長陳建仁請辭，獲對方批准，將於周四（21日）生效，屆時由農業部次長陳駿季暫代部長一職。衞生福利部食品藥物管理署周三（20日）表示，至今未發現逾期蛋流入市場供應鏈，本周會着手稽查逾50間液蛋工廠。

行政院發言人林子倫周二表示，陳建仁要求陳駿季針對專案進口雞蛋，持續開展社會溝通說明，釐清各界疑慮，同時依照原定計劃在周四舉行的行政院會上，提出進口雞蛋專案的成效檢討與策進作為報告。行政院將持續準備完整資料，於周五（22日）向立法院提出專案報告。財團法人中央畜產會董事長林聰賢同日向陳建仁表示，因進口雞蛋處理不周導致社會紛擾，該會作為政策執行者亦應負責，陳已一併批准林請辭，同步於周四生效，之後再經董事會程序決定接任人。

國民黨主席朱立倫周三批評，食安問題引起全民怒火，副總統賴清德、行政院和綠營議員全不見人，陳吉仲應下台，但最重要是民進黨要負起責任，查清所有狀況，追究誰讓民眾吃品質有問題的蛋。食藥署副署長林金富同日舉行記者會，指該署聯合地方政府衞生局針對全台販售渠道開展雞蛋查核，上周四（14日）至周二查核1,533個雞蛋樣本，均符合規定，該署當日也會前往儲存5,000多萬隻已逾期專案進口雞蛋的13個倉儲地點全面查核。