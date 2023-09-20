金屬3D打印公司兩度塵爆　致2死2重傷

上海一間主要從事金屬粉床激光增材製造（即金屬3D打印）裝備研發和銷售的公司，近日發生塵爆事故，造成2人死亡、2人重傷。上海市消防救援總隊周二（19日）公布事故，指事故揭露出新領域新業態引發的新風險，粉塵涉爆的冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿等工貿企業，應嚴格對照重大隱患判定標準，自查自糾。

漢邦聯航激光科技有限公司的工人上周四（14日）上午準備在車間內更換濾筒除塵器的濾芯時，濾筒除塵器發生第一次爆燃。工人立即滅火，爆燃未進一步擴散。至下午1時許，工人打開濾筒除塵器向濾芯潑水，引發第二次爆燃。初步分析起因指，工人將自來水噴入濾芯和收塵桶內，水與鋁合金粉塵接觸發生放熱反應產生氫氣，由於收塵桶體積小，桶內累積氫氣濃度較高，當工人拆卸收塵桶時，因靜電或機械撞擊等原因引起收塵桶內局部爆燃。工人之後將濾筒除塵器轉移至車間外，疑發現濾芯區域高溫冒煙而直接向濾芯潑水，在高溫條件下迅速造成反應失控，引發粉塵自燃和迸射，導致箱體內發生爆燃，燒傷周邊工人。

金屬3D打印中大多使用微米級鋁粉，不僅具易燃性，遇水反應放出氫氣的速度也比一般鋁材快得多。專家指出，鋁粉和水反應釋放氫氣的同時還會產生熱量，在半乾半濕狀態下，因導熱性能差，反應放出的熱量很容易在鋁粉堆中累積，從而令溫度升高，溫度愈高，鋁粉和水的反應愈激烈，累積的熱量也愈多，往往將導致鋁粉自燃。