美商務部次長訪台　盼加強資訊安全交流

台灣經濟部貿易局和外貿協會周二（19日）舉辦美國商機日，美國商務部次長兼國家標準技術研究所（NIST）所長羅卡西奧（Laurie Locascio）率團訪台參加，兩日來分別與台總統蔡英文和經濟部長王美花會面，當中談到台美科技貿易暨投資合作架構（TTIC）及資安標準制定。

羅卡西奧周一（18日）獲蔡英文接見，蔡期待在美國網絡安全商業發展團支持下，台美持續強化網絡安全，提升創新科技的優勢。羅卡西奧周二與王美花會面，針對TTIC等資安領域交換意見。經濟部官員指，TTIC涵蓋半導體、5G、電動車和資安等，加上NIST主要負責制定資安等標準，台美將在此架構下深化產業合作關係。該部門希望，透過增加與美方在資安標準等意見交流，強化資通訊產業合作。

羅卡西奧、亞利桑那州州長霍布斯（Katie Hobbs）與格里沙姆（Michelle Lujan Grisham）周二率團出席美國商機日。羅卡西奧在活動上強調，隨着美國各州在台灣建立辦事處，可見證台美經貿關係持續深化，此行交流鎖定在半導體、電動車、5G、永續能源、資安等方面合作。她提到，美國最新2.0版網絡安全框架在研擬階段，希望明年推出，能與台灣討論。