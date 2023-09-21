做200下深蹲現血尿　中學生疑遭體罰一度命危

內媒周三（20日）報道，湖南省寧鄉市一名中學生疑遭老師體罰，要做200下深蹲，其後出現血尿，惟上體育課仍被要求走圈，最終要送進醫院重症監護室，生命一度垂危。其父在網上發文大控訴，但寧鄉市教育局回應指，其了解的情況跟家屬反映的有很大區別，已開過多次調度會溝通。

發文者劉凱表示，其子劉某誠就讀於寧鄉市金洲鎮泉塘中學212班，上周二（12日）因與同學講了幾句話，被班主任陶某強看見後罰做深蹲，之後劉某誠出現醬油色尿和血尿、雙腿疼痛、行走困難等現象，症狀持續數天。上周四（14日）上體育課時，老師文某要求學生進行跑步訓練，劉某誠請假不果，無奈完成走畢兩圈的任務，此後一條腿失去知覺，班主任讓其母余某將他接回。

余某周二（19日）向內媒表示，孩子正在中南大學湘雅醫院重症監護室接受治療，此前被寧鄉市人民醫院診斷為橫紋肌溶解症、肝功能損傷以及過敏性皮疹，並下達病危通知書，直至周二病情才好轉。余某曾在班級群對此事發出疑問，陶某強當時稱，「如果確實是我的過錯導致他出了問題，我會負責」，但之後對記者查詢僅表示「學生沒事」。