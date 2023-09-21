內地人湧港買金轉手賺差價　專家稱過量恐違法

繼早前有報道稱內地人湧往香港銀行開戶存款之後，近日又有傳內地人赴港買金條。有博主分享去香港購買金條回內地轉賣的經驗，聲稱一天可賺7,000元（人民幣，下同，約7,600港元）。不過有專家提醒，內地人如購買超過一定數量黃金，可能被視作違法。

內媒周三（20日）報道，有從廣東深圳前往香港的市民透露，上周中港金價價差較大，從香港購入金條後拿去賣給深圳從事黃金回收的商家，每克能賺16至17元左右（約17至18港元），也有相關商家專程赴港買金。植信投資研究院研究員馬吟辰表示，香港無關稅和增值稅，故與內地金價有一些差異，這種價差又與近期人民幣匯率相對美元、港幣貶值有關。另有基金經理指出，境內外黃金價差陡然上升，主要受臨近十一銷售旺季驅動。黃金業界則指，內地黃金進口存在管控，這使黃金存在一定稀缺性，也令除去運輸成本外的內地金價普遍高於國際金價。

北京師範大學一帶一路學院研究員、中國黃金集團前首席經濟學家萬喆稱，出境旅遊消費和以賺差價為目的的商業營運活動有本質區別，如超過法律標準，則涉嫌走私。據內地海關規定，無論是內地或香港居民旅客，入境可攜帶的黃金及其製品以自用、合理數量為限；超出自用、合理數量的黃金及其製品視同進口貨物，海關憑中國人民銀行的批件徵稅放行；如沒批件，具體處理辦法由入境口岸海關決定。