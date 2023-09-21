侯友宜出席硅谷論壇　強調台科技產需分散風險

國民黨台灣總統參選人侯友宜繼續訪美之行，周三（20日）抵達三藩市，上午出席硅谷高科技論壇。侯友宜致詞時提到如何在兩岸風險下進行科技產業布局，強調要分散風險，就像半導體巨企台積電到美國、日本與歐洲設廠，減少依賴大陸製造生產。

論壇出席者包括加州眾議員羅達倫、聖克拉拉縣議員李洲曉、費利蒙市議員邵陽，講者則有多名來自不同科技公司的高管。侯友宜致詞時稱，他此行拜會了多名參眾議員、智庫學者，大家都關注將來台灣科技產業面對兩岸高風險要如何布局。他指出，國安會影響科技產業布局，台灣的科技業不僅要考慮效率成本還有運輸風險，因此要進行分散式風險轉型，將與美國採取「友岸外包」策略一致。他提到在場有很多跟新北市有關係的企業家，希望他們除了在美國投資，不要忘了故鄉，讓台灣產業發揚光大、永續創新。

擔任加州議會科技和創新小組共同主席的羅達倫對台媒表示，加州與台灣同樣重視民主、平權、高科技和半導體發展，與台灣強化連結對加州十分重要。他強調，加州有史丹福大學和加州大學柏克萊分校，台灣也有很多知名學府，加州和台灣的教育機構合作，有助全球高科技和半導體發展。