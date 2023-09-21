行山團遭逾百虎頭蜂攻擊2死9傷　死者全身發黑

台灣新北市一個由20人組成的登山團體，周三（20日）到瑞芳山區行山，途中突遭逾百隻虎頭蜂攻擊，11名行山人士遭螫傷送醫，其中2名男子經急救後宣告不治身亡，另有4名消防員到場救援也被螫傷。台媒周四（21日）報道，事發時現場哀號四起，有人在到院前已無呼吸心跳，全身發黑，雙腳肌肉僵硬。

該個登山團周三上午11時許行經八分寮山時，突然遭蜂群襲擊，新北市消防局接報後攜帶腎上腺素及繩索上山營救。傷者中有4人情況嚴重，其中66歲焦姓男子和61歲胡姓男子在搬運下山途中已停止呼吸並休克。目擊者憶述，焦男和胡男倒地後身上布滿虎頭蜂，其中焦男更是全身變黑，雖然有人試圖把蜂群趕走，卻也遭蜂群襲擊。救護人員到場後，立即為傷者注射腎上腺素，紓緩遭蜂螫產生的不適。

新北市動保處長楊淑方表示，事發後動保處人員與捕蜂專家依登山團領隊提供的路線，沿路搜尋長達5小時，但未發現蜂巢。捕蜂專家根據傷者的傷口和民眾提供的照片，研判螫傷人的是黃腳虎頭蜂。該處指出，黃腳虎頭蜂吸吮樹汁為食，白天會外出覓食，入夜才回巢，估計當時行山人士身在蜂群覓食區，為闢路劈砍樹枝時驚擾到蜂群。該處又指，行山時預防虎頭蜂攻擊有4招，包括穿長袖淺色衣服、別擦香水並攜帶含DEET防蚊液防蜂、看到1、2隻虎頭蜂時快離開、避免前往人煙稀少之處。