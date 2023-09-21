前健身教練遭槓鈴壓頸亡　健身室賠90萬人民幣

河南南陽市鎮平縣一名男子早前單獨在健身室鍛煉舉槓鈴，因體力不支，被槓鈴壓至窒息死亡。死者家屬事後告健身室，案件由鎮平縣法院一審宣判，裁定健身室需賠償家屬90萬元（人民幣，下同，約97萬港元）。健身室則認為，事發非營業時間，死者屬私自進入，健身室不存在過錯。案件正上訴並等待宣判。

涉事健身室負責人趙先生周一（18日）對內媒稱，27歲的侯姓男死者曾在健身室當教練，辭職後仍經常前往免費鍛煉，並自行配了鎖匙。今年7月3日中午12時許，侯男獨自前往健身室舉槓鈴時出事，於下午2時許才被健身室另一名合夥人發現。趙先生稱侯男死後，其家人曾用水晶棺材將其遺體抬到健身室要求賠償，雙方未達成協議。此事其後在網上傳開，健身室已倒閉，加上會員退款，趙先生表示一共損失60多萬元（約65萬港元）。

趙先生不接受一審結果，代表被告一方的律師曾在庭上表示，本案受害人不幸死亡與健身室無關，因侯男既非健身室員工也不是會員，其私自進入本身存在過錯。律師又指，侯男進行臥推的動作不規範，事故發生是其自身原因導致。有律師指出，侯男能自由進出健身室是得到經營者允許，而健身室屬於經營性質，應有陪練等安全措施保障，因此應承擔一定責任，但是侯男本身作為資深健身人士，也有一定過錯。