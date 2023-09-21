台鐵普悠瑪號事故車廂　再發現罹難者骸骨

台鐵6432次普悠瑪號列車於2018年10月21日在宜蘭縣蘇澳鎮新馬車站出軌翻車，造成18人死亡。因應太魯閣號出軌列車近日發現罹難者遺骸，宜蘭地檢署周四（21日）表示，當局本月兩度搜尋普悠瑪列車車廂，發現13塊細小碎骨及一顆疑似牙齒，已送交刑事局鑑定是否事故罹難者遺骸。

因應太魯閣號列車車廂仍有遺骸遺物一事，行政院本月6日檢討太魯閣0402事故車廂遺物遺骨未清理完成案會議紀錄。為確保不會出現同樣錯誤，宜蘭地檢署上周一（11日）指派主任檢察官及承辦檢察官，偕警員及台鐵局人員，再次仔細勘查普悠瑪事故列車車廂是否尚有遺留物。當日發現一個背包以及硬幣等共10件遺留物，均已交由台鐵局辦理後續招領工作。

宜蘭地檢署檢察官上周五（15日）再次會同台鐵局、罹難者家屬，做最後全面性清理工作，經台鐵局專責清理小組清運及掃除車廂內泥沙碎石，並經鐵路警察局鑑識人員在泥沙碎石徒手排查、詳細審視加以過濾，結果發現多塊疑似屬於罹難者的遺骸。

普悠瑪事故罹難者家屬王先生表示，此前一直有家屬要求完整查驗車廂，政府部門卻遲遲未有動作，直到近日太魯閣號車廂爆出留有殘骸，才啟動普悠瑪號車廂重驗。他上周五參加普悠瑪號車廂全面清理工作，竟發現遺留物還有完整的手機，批評當局草草了事。

另一名罹難者家屬董小羚指，罹難者的遺骸早已入殮安葬，不少家屬的痛苦也隨事件慢慢過去。即使對比DNA，確認新發現遺骸的身份，重新將遺骸放入罹難者的骨灰龕，相信他們的家屬也會因此受到二次傷害。她批評相關單位處理此案的後續缺乏同理心及無責任感，新發現的遺骸只會勾起家屬傷痛回憶。