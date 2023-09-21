台自製潛艇首艦傳命名為海鯤號　搭載18枚魚雷

台灣首艘自製潛艇原型艦已完成封殼及塗裝作業，將在本月28日舉行命名暨下水典禮，外界關注如何命名，軍方至今仍非常保密。台媒周四（21日）引述消息人士指，首艦將命名為海鯤號，舷號編成711，總統蔡英文屆時將主持下水儀式。

報道引述軍方人士指，海軍現役4艘潛艇的舷號為791至794，考量自製潛艇原型艦加上後續量產型潛艇的數量規劃，合計為8艘，若繼續沿用「79X」系列的舷號將不夠用，故不會沿用。此外，軍方今次亦延續以海洋加上動物名稱來命名的傳統，海鯤一名源自莊子《逍遙遊》內篇的「北冥有魚，其名為鯤。鯤之大，不知其幾千里也」，帶有神秘難掌握之意。

軍方人士又指，原型艦配備MK48 Mod6 AT重型魚雷，每艘可搭載18枚，但原型艦並未配備潛射導彈。依台國防部及海軍建軍計劃，台灣將打造一支現代化的潛艇艦隊，由2艘經過性能提升的劍龍級潛艇以及8艘看製新型潛艇組成，以反制大陸大型水面艦及潛艇的攻擊威脅。台國防部周四另公布，周三（20日）上午6時至周四上午6時，偵獲大陸軍機20架次、軍艦7艘次持續在台海周邊活動，其中10架次逾越海峽中線及其延伸線進入台北部及西南空域。