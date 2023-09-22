男子非法持槍狩獵就逮　警搜出1130發鉛彈

四川省廣安市岳池縣一名男子持氣槍非法狩獵時被警方抓獲，警方其後查出他藏有1,130發鉛彈，當地公安部門已刑事拘留他，案件正在進一步偵辦。

岳池縣公安局通報，男子黃某早年在外婆家翻修房屋時找到一支氣槍，因而萌生擁有槍枝的念頭。他後來經網友介紹，花5,800元（人民幣，下同，約6,300港元）購買一支氣槍，再通過非法渠道購買瞄準器、槍管、鉛彈，以及製作鉛彈的鉗子、鉛絲等。去年12月到今年2月，他用組裝好的氣槍和鉛彈，多次偷偷在老家附近的山林、水庫等打獵，並將獵物吃掉。他上月下旬再出外打獵時被岳池縣公安局酉溪派出所民警現場抓獲，其攜帶的氣槍、鉛彈以及藏於家中的鉛彈和氣槍配件被全部扣押。

警方稱，黃某涉嫌非法持有彈藥，在禁獵區、禁獵期用氣槍多次捕殺野雞、斑鳩和野鴨等野生動物，為有重要生態、科學、社會價值的陸生野生動物，經專業機構鑑定其經濟價值逾3,000元（約3,260港元），黃某涉嫌非法狩獵罪。岳池縣公安局稱，黃某亦涉嫌違反治安管理處罰法相關規定，其違法行為與非法持有彈藥、非法狩獵一併處理。