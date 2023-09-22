銀川300畝耕地變垃圾場　涉事官員遭停職

寧夏回族自治區銀川市西夏區300多畝耕地，4年前開始遭人非法傾倒垃圾。堆積如山的垃圾不但破壞當地生態，更影響其他農田。村民多次向政府不同部門舉報，卻一直沒有結果。事件早前經媒體報道，銀川市政府牽頭成立聯合調查組到場調查核實。周三（20日）記者從銀川市聯合調查組獲悉，目前已完成初步調查核實處置，多名涉事官員遭停職及進一步查處。

經核查，該處位於銀川公鐵物流園區總體規劃範圍內，為2018年招商引資擬建木材加工產業園項目和鐵路專用線項目用地，屬於允許開發建設區域。因該區域地勢低窪，項目建設需要提升標高，興涇鎮遂將澇池組拆違整治的建築垃圾堆填此處。此後，因管理不到位，出現非法傾倒垃圾問題。

西夏區周一（18日）連夜組織清運堆放的垃圾，預計4天內完成，然後進行無害化處理。聯合調查組同時對周邊土壤及地下水進行污染評估調查並採樣，土壤檢測未發現危險廢物，地下水檢測結果未出爐。銀川市紀委監委和西夏區黨委對西夏區黨委常委興涇鎮黨委書記司某、銀川市自然資源執法大隊西夏中隊隊長韋某、銀川市公安局西夏區分局民警鄭某等停職，對有關違紀違法線索移交紀委監委及公安機關處理，並對網絡反映的時任西夏區綜合執法局局長孫某等相關問題徹查。