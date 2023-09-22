女實習生稱被迫保養男客前列腺　美容院否認

重慶開州區職業教育中心美容美髮學系一名17歳女生近日向傳媒透露，自己實習期間被美容院安排為男客人洗澡、保養前列腺，向店舖經理和老師反映卻不了了之。涉事美容院否認事件並稱會反告女生和其家人誣告，校方則指查無此事。女生母親已報警，警方介入調查。

內媒周三（20日）報道，女事主王糖霏（化名）稱今年7月1日開始的校外專業實習期間，她被實習單位永琪護膚造型湖津支路店安排為男客按摩，後來還需為男客洗澡、按摩生殖器三角區進行攝護腺保養。惟校方、學生和實習單位三方簽訂的協議書約定，實習單位不得安排或要求實習學生對異性進行身體護理。

涉事門市祁姓負責人表示，該店沒有提供不正規服務，又指王糖霏所做的事是她自願，因為房內沒有監控鏡頭，也不知是否屬實。由於和店方、校方交涉不成功，王糖霏的母親上周四（14日）以女兒實習被要求做色情服務為由報案。重慶市公安局兩江新區分局鴛鴦派出所介入調查，發現該美容院存在管理不規範、未按照洗浴場所管理等問題，並將祁姓負責人帶到派出所配合調查，警方將視情況開展下一步工作。