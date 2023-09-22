台首披露監控福建大埕灣部隊　公開運8偵察照

台灣國防部周五（22日）公布，過去一天偵獲解放軍32架次軍機、7艘軍艦出海活動，艦機配合執行戰備警巡，其中24架次逾越海峽中線及其延伸線進入台北部、西南及東南空域，涉及彩虹4無人機、殲10、殲16戰機等。台方前一晚發布解放軍動態時，首次透露台軍可運用聯合情監偵手段，同步監控解放軍遠火、火箭軍，嚴密掌握福建大埕灣附近地面部隊動態，又公開空軍偵照解放軍運8反潛機的畫面。

大埕灣隸屬福建詔安縣，詔安灣與位置略東的東山島相望，為解放軍大型兩棲登陸訓練基地，更是對台登陸作戰重要據點。國防安全研究院戰略與資源研究所長蘇紫雲認為，這次點出大埕灣地面部隊動態及偵照運8反潛機，其實是一種情報阻嚇，為美軍去年所提概念，警告解放軍「你的一舉一動，我都有所掌握」。他又指，台軍公布監控大埕灣地面部隊，研判可能是解放軍演訓以營級為單位，規模較以前大。他分析，東部戰區編制兩棲合成營可執行登陸作戰，這次是動員兩棲合成營進行登陸演訓。

台防長邱國正周五在立法院回應指，解放軍沒有特別動態，但最近敵情頗為異常，台軍初步研判，直至本月降放軍軍都在展開聯合軍演，包含陸海空、兩棲、陸航等，而台方都在掌握。另對於台軍沒有偵蒐雷達的傳言，邱國正反問「怎麼會沒有」，強調台軍情報獲得有很多方法，除了自己有能力外，也一直與美國等有交流，但台軍不會只依賴別人。