中歐將有很多高層對話　電動車反補貼調查結果難料

由全球化智庫（CCG）主辦的第9屆中國與全球化論壇周四（21日）在北京舉行，歐洲多國駐華大使和中國代表就動盪時期中歐合作的風險與前景等話題交流。歐盟駐華大使庹堯誨（Jorge Toledo Albinana）被問及中歐全面投資協定有沒有新進展時，稱中歐接下來會有很多高層對話和訪問。

歐盟上周宣布將對中國電動車開展反補貼調查，遭到中國和歐洲汽車廠商共同反對。庹堯誨對此表示，調查還沒開始，他們無法預測結果；又指各國都有權利申訴，如果國家和企業認為這是不公平，都有權利上訴。近日有日本傳媒根據中國資訊供應商整合的數據和調查發現，在逾5,000間中國上市公司中，今年上半年獲得政府補助的前十大企業中一半是本土電動車或電動車電池製造商，補貼達數十億元人民幣，部分比去年同期大增2至3倍。

中國政府歐洲事務特別代表吳紅波在論壇上表示，歐盟早前把中國定位為夥伴、競爭者、制度性對手，中方認為既不合理也不合邏輯，「就像三色紅綠燈同時亮起時，沒有司機敢開車前行」。中國氣候變化事務特使解振華另在會上介紹中美氣候磋商近況，稱與美國總統氣候問題特使克里幾乎每隔兩周舉行一次視像會議，又認為完全淘汰化石燃料不實際。