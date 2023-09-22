美媒：中美俄核試場近年活動增加

美國傳媒周五（22日）公開衞星圖片指，俄羅斯、中國、美國近年都分別擴建核試場，包括建造新設施和挖掘新坑道，反映中美俄不只投入大量資源現代化核武，同時準備進行核試所需的工作。

今年6月22日拍到的衞星圖片顯示，俄羅斯新地島核試場放有建築物料和貨櫃，有小型及新的大型建築物在施工，相信核試場於2021至2023年有廣泛施工，有船和新貨櫃停靠新地島港口，道路在冬季保持暢通，隧道深入北極山區。明德大學蒙特雷國際研究學院核武專家劉易斯（Jeffrey Lewis）指出，核試場現在全年開放，人員清除道路積雪，新設施的附近有曾進行核試的坑道，而俄方在過去5至6年挖掘了新隧道，表明他們準備恢復核試。

中國新疆羅布泊核試場的活動亦增加，衞星圖像顯示該處近年挖掘第5條新的隧道，並建造新道路。劉易斯指，對比去年和今年拍到的圖像，可見棄土堆的尺寸一直穩定地增加，相信是正在擴建隧道。此外，主要行政支援區也有新的建設項目，2021年和2022年則建造了新儲存區，可用於儲存爆炸物。他補充中國的核試場與俄羅斯的不同，中國的很大，有很多不同部分，「見到它非常繁忙」。早在今年4月，有報告指羅布泊核試場正在建造第6條核試坑道，中國外交部回覆美媒查詢時批評報告炒作中國核威脅，極其不負責任。

衞星圖片亦顯示，美國內華達州核試場的U1a地下建築群於2018至2023年大幅擴建，管轄安全區的國家核安全局發言人證實，局方一直在內華達州核試場重組基礎設施和科學能力，包括採購新的先進源和探測器、開發反應性測量技術，以及繼續進行隧道挖掘活動。這將提供現代判斷能力和數據，在不需進一步地下核試下維持美國核子儲備的安全和性能。