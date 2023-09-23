戴琪促世貿改革　更好應對中國非市場貿易行為

美國貿易代表戴琪周五（22日）呼籲世界貿易組織明年2月召開部長級會議時，在改革世貿方面取得有意義進展，用更好的工具來應對中國等國家的「非市場」貿易行為。

戴琪強調，美國致力於改革世貿，重點關注它的基本目標，包括開放、透明和公平的市場導向競爭，希望世貿能公平有效地解決爭端，並支持主權、民主和經濟一體化的健康平衡，同時所有成員國應擁護透明度，有更好規則和工具解決非市場政策和做法，並應對氣候危機和其他緊迫問題。她指世貿近年未能處理中國等國家的非市場行為，這些國家尋求主導關鍵工業部門、扶持本國龍頭企業並歧視外國競爭對手、大規模補貼關鍵部門並操縱成本結構，對已發展和發展中國家的工人不公平和不利，需要就世貿如何解決上述問題進行真正的對話。

世貿第13屆部長級會議定於明年2月26日至29日在阿聯酋阿布扎比舉行，戴琪呼籲成員國鎖定任何能夠達成共識的改革，而不是繼續維持令人不滿意的現狀。世貿總幹事伊維拉表示，成員國正進行艱難的談判，希望明年2月時改革爭端解決制度等。