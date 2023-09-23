美對華301條款關稅審核　料年底前完成

美國貿易代表戴琪周五（22日）表示，管理中美關係是美國政府最重大責任之一，核心是中美經濟體規模、在世界經濟的分量和重要性，在結構上和基於的哲學基礎都非常不同，兩國要如何實現對世界富有成效和建設性的共存不是簡單的問題。她透露，美方希望在今年年底前完成檢視針對中國的「301條款」關稅實施情況。

美國貿易代表辦公室去年宣布檢視特朗普政府對中國實施「301條款」關稅的影響，聽取了約1,500條公眾意見，評估關稅的有效性及繼續徵收可能產生的影響。美中經濟關係複雜且重要，需非常慎重地考慮，如何重新平衡全球兩個最大經濟體之間的貿易關係，令情況變得更加公平，會檢視關稅是否必要，以及是否能有效保護美國工人和經濟利益，目標年底前完成。

戴琪續指，全球經濟、競爭條件已經改變，美方需要適應，但不是接受中國模式，而是在採用一種忠於美國市場導向和民主原則的模式，讓美國能夠競爭。她又認為，美中關係的強度不應以利益相關者互訪次數來衡量，最重要的是兩國是否在溝通，以及接受的實質內容。