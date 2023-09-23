招志願者捐糞便月入6600元人民幣　合格率僅10%

陝西西安一間醫療企業近日聯同西安交通大學招募糞便菌群志願者，稱每月可收到約6,600元（人民幣，下同，約7,073港元）的補助津貼，吸引不少年輕人報名諮詢，但符合捐贈條件的合格率僅有10%左右。

西安菌佑醫療科技發展有限公司本月7日發公告稱，志願者捐贈糞便一次可獲100至300元（約107港元至321港元）不等的補貼，每月最多可捐獻22次。糞便捐獻者需為18至30歲健康成年人，在校大一、大二學生優先，同時BMI值在18.5至23.9，且無既往病史、不熬夜、不抽菸、不飲酒，要有運動習慣，三餐規律，日常排便正常等，除了要通過身體體檢，還需接受面談。

工作人員表示，希望招募在校學生主要是基於學生生活自律性高，身體狀況良好的考慮，至於學歷水平、性別等不是考慮項目，面談主要是了解捐獻者近期的心理健康狀況，並詢問既往病史或者家族遺傳等。之所以要了解心理健康情況，是因為通過篩選的健康糞便菌群，未來將服務於對抑鬱症患者的治療，所以會格外強調這一檢查項目。