山東號任解放軍演訓假想敵　台料大陸月內再軍演

中國大陸解放軍山東號航母編隊本月中旬進入西太平洋航訓，並於上周五（15日）返航南海。台灣國防部長邱國正周六（23日）指出，山東號當時與解放軍南部戰區的艦艇組成編隊，擔任假想敵，東部戰區的船艦則模擬為防衞軍，連同解放軍空軍在台灣東部外海演訓。

邱國正到立法院接受質詢前接受訪問，被問到解放軍機艦頻繁在台海活動，是否有擦槍走火風險時，邱國正承認台方很擔憂，從前一陣子的台灣周邊狀況看來，大陸進行海空聯合演習，山東號則作為假想敵與南部戰區編組，在台灣東部外海進行大型演訓，不管機艦活動、槍炮活動，風險都會提高，一旦動作太頻仍，發生狀況時就會一發不可收拾。

邱國正坦言，大陸今年4月舉行「聯合利劍演習」後，軍機繞台平均每日約10幾或20幾架次，近日突然出現每日50至100多架次的情況，感覺對岸敵情近來確實異常。對於解放軍動態，台軍有自己的研析，台灣國防部研判大陸本月會進行包括海陸空及兩棲、陸航的聯合軍演，都在台軍掌握中。

台灣國防部周六公布，周五（22日）清晨6時至周六清晨6時偵獲解放軍軍機10架次和5艘次軍艦，持續在台海周邊活動，運8反潛機和直9反潛直升機進入台灣西南及東南空域，台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控與應處。另外，大陸葫蘆島海事局發布航行警告，周六下午3時至晚上8時在渤海北部部分海域進行軍事演習，禁止其他船隻駛入。