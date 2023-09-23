溫州甌海推人口新政　鼓勵家庭生三孩

內媒周五（22日）報道，浙江省溫州市甌海區委全面深化改革委員會近日印發《關於推進人口高品質發展的24條舉措》，內容提到由2022年9月24日起，符合條件戶籍家庭只要生育一孩，即可獲一次生育補貼，而生育二孩或三孩，除了一次生育補貼之外，更可獲養育補貼。

根據新規，符合條件戶籍家庭生育一孩、二孩或三孩，可分別獲1,000元（人民幣，下同，約1,070萬港元）、2,000元（約2,140港元）或3,000元（約3,210港元）一次生育補貼。另外，符合條件戶籍家庭一旦生育二孩或三孩，最高可領取分別3.6萬元（約3.9萬港元）或7.2萬元（約7.7萬港元）養育補貼。2024年9月1日前，符合條件戶籍家庭只要二孩或三孩，只要購買甌海區新建商品住房，可分別獲給予購房款3%或5%消費補助。

甌海區發改局黨組成員、區委社建委專職副主任金建勇表示，新政策出台有利解決經濟發展下人力及人才需求，減輕育兒負擔、提高居民幸福感，搆建全齡友好城市生態，滿足不同階段人群多樣化需求，能進一步強化人口虹吸效應，將甌海打造成孩子們健康成長的搖籃、青年人創新發展的基地、老年人頤養休閒的港灣。