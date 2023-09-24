模特兒踩潮汕祠堂八仙桌拍照捱轟　主辦方急道歉

內地媒體品牌內磁器CIQICHINA旗下獨立專案「深圳時尚有力量」潮汕集結專題片中，有模特兒腳踩潮汕祠堂八仙桌拍攝宣傳照，引發爭議。潮汕祠堂遍布廣東潮汕地區，被視為中華民族傳統文化的重要組成部分，網民批評模特兒之舉是對傳承千百年文化的踐踏，無法容忍。

涉事宣傳照顯示，多名模特兒踩上祠堂內的八仙桌，擺姿勢拍照，本月15日發布一系列照片後引發潮汕人不滿。公開資料顯示，潮汕八仙桌也叫四方桌，不只是家具，更是一種信仰和文化，通常用於重大節日和紀念活動，如祭祀祖先、婚喪嫁娶等場合，潮汕人將其視為對祖先和傳統的尊重，對自然和神靈的敬畏與感恩。

網民指出，八仙桌不能坐也不能踩，這是褻瀆神明和祖先行為，冒犯了整個潮汕文化，斥「請不要把無知當時尚」。該計劃主辦單位上周四（21日）在網上發布道歉聲明，稱已刪除所有發布內容，進行內容整改和反省，接受網民批評並鄭重道歉，第三季其餘內容也不再發布。惟聲明未息眾怒，有網民認為團隊打着傳揚中華文化的噱頭亂來，沒真正去了解文化本身。